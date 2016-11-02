Сегодня ВР планирует ратифицировать соглашение с Британией о сотрудничестве в сфере обороны (прямая трансляция)

Сегодня Верховная Рада Украины планирует ратифицировать Меморандум о взаимопонимании между правительством Украины и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии относительно сотрудничества в сфере обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, также предусматривается рассмотрение законопроектов относительно доступа к результатам доклинического изучения и клинических испытаний лекарственных средств и внесения изменений в закон о донорстве крови. Читайте такжеВ Раде предлагают снимать зарплаты с нардепов за прогулы и нарушение регламента Кроме того, депутаты планируют рассмотреть законопроект относительно обеспечения справедливой оплаты труда работников бригад экстренной медицинской помощи.

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