Сегодня ВР планирует ратифицировать соглашение с Британией о сотрудничестве в сфере обороны (прямая трансляция)
10:51, 02 ноября 2016Политика
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Сегодня Верховная Рада Украины планирует ратифицировать Меморандум о взаимопонимании между правительством Украины и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии относительно сотрудничества в сфере обороны.
Также предполагается рассмотрение ряда законопроектов / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, также предусматривается рассмотрение законопроектов относительно доступа к результатам доклинического изучения и клинических испытаний лекарственных средств и внесения изменений в закон о донорстве крови.
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Кроме того, депутаты планируют рассмотреть законопроект относительно обеспечения справедливой оплаты труда работников бригад экстренной медицинской помощи.
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