Ющенко предостерег Януковича от ошибок

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что в Программе действий правительства и стратегии развития Украины до 2011 года Кабинет министров учтет наработки предшественников и положения Универсала национального единства.

Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, на которой обсуждался ряд вопросов социально-экономического развития страны и деятельность правительства, сообщает пресс-служба Президента.

Премьер проинформировал главу государства о подготовке Программы действий правительства и стратегии развития Украины до 2011 года.

В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что при разработке этих документов нынешнее правительство учтет позитивные наработки предыдущего правительства, а также положения Универсала национального единства. Он отметил, что новое правительство должно сделать выводы из негативных тенденций прошлого и не повторять ошибок в будущем.

Также на встрече речь шла о первоочередных задачах власти и их решении, в первую очередь, в сфере энергетики. В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в ближайшее время правительство планирует представить новые энергетические проекты.

Президент и премьер обсудили работу правительства по обеспечению Украины энергоносителями на следующий год, а также ситуацию на рынке нефтепродуктов в нашей стране, которая, по словам В.ЯНУКОВИЧА, сегодня является стабильной.

Премьер сообщил об увеличении объемов переработки нефти на отечественных нефтеперерабатывающих заводах и о работе правительства над созданием соответствующих условий, чтобы до конца года выйти на оптимальные объемы переработки нефти на отечественных НПЗ и максимально удовлетворить потребности страны нефтепродуктами собственного производства.

В.ЯНУКОВИЧ также проинформировал В.ЮЩЕНКО о формировании проекта государственного бюджета на 2007 год и о ходе подготовки к осенне-зимнему сезону.

В ближайшее время, сообщил премьер, правительство планирует провести заседание с участием председателей областных государственных администраций, на котором будут рассмотрены вопросы социально-экономического развития регионов и их подготовки к осенне-зимнему сезону.

Кроме этого, на встрече было уделено внимание некоторым вопросам внешней политики государства. В частности, В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ обсудили результаты визита Президента Украины в Азербайджан и задачи, стоящие перед правительством для активизации двусторонних украинско-азербайджанских отношений в энергетической сфере.