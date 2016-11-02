С сегодняшнего дня ни одного мобилизованного на фронте нет: Порошенко планирует обеспечить ВСУ контрактниками

С сегодняшнего дня в зоне АТО нет ни одного мобилизованного военнослужащего. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Петр Порошенко по итогам доклада Министра обороны Украины Степана Полторака и Начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко.

По его словам, ВСУ должны быть полностью обеспечены контрактниками.

«Вооруженные Силы Украины должны быть полностью обеспечены добровольцами, воинами-контрактниками, хорошо подготовленными, мотивированными, обученными и обеспеченными», - написал Порошенко.

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Кроме того, президент заявил, что теперь за счет демобилизованных формируется резерв первой очереди более чем в 100 тысяч военных.

«Очень важно, что за счет демобилизованных, особенно тех, кто лучше себя проявил в рядах Вооруженных Сил, формируется более чем 100 тыс. резерв первой очереди», - написал он.

Напомним, 26 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демобилизации военнослужащих шестой волны и заявил, что после этого на фронте останутся только контрактники.

Позже, в Министерстве обороны Украины заявили, что необходимости в седьмой волне мобилизации нет.

“Решение (об объявлении седьмой волны мобилизации - УНИАН) нет, и нет необходимости (объявлять). Мы говорили, что более 50 тысяч перешло на контрактную службу и это дало возможность укомплектовать те военные части, которые сейчас проходят соответствующую подготовку на полигонах. И в дальнейшем, по планам Генерального штаба, осуществляется ротация в зоне АТО”, - сказал первый заместитель министра обороны Иван Руснак.