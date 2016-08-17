Экс-заместитель министра обороны считает реальной вероятность широкомасштабной агрессии РФ против Украины
Вероятность широкомасштабной агрессии России против Украины является реальной.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение бывший первый заместитель министра обороны Леонид Поляков высказал на заседании круглого стола на тему: “Россия против Украины: последний шанс Путина?”.
Он отметил предпосылки возможного широкомасштабного вторжения РФ в Украину.
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“Их можно разделить на три группы. Военные предпосылки заключаются в том, что Россия наращивает военный потенциал на границах Украины и на временных линиях разграничения. На восточных границах создаются военные базы на оперативно-тактическую глубину. И этот процесс еще не закончен. Военный компонент уже является последним для агрессии. Также усиливается разведка, где мы наблюдаем не только активность беспилотников, которые залетают на нашу территорию, но и постоянную деятельность агентуры и диверсионно-разведывательных групп”, - сказал Поляков.
Кроме того, он отметил, что Россия усиливает давление на партнеров и союзников Украины, которые в случае агрессии могли бы помочь Украине.
Также Поляков считает, что еще одной предпосылкой возможного вторжения российских войск является активная антиукраинская пропаганда.
“Мы имеем пренебрежение к государственности Украины. Информационная мобилизация населения против Украины”, - сказал он.
Третьей предпосылкой Поляков назвал характер межгосударственных отношений Украины и России.
“Превосходство отношения к Украине, которое наблюдается на всех уровнях управления в России, пренебрежение международного законодательства, претензия на особые зоны влияния. Все это говорит о том, что политика России к Украине остается потенциально агрессивной. Пока что наш сосед живет в плену великодержавных иллюзий, и его политика не предсказуема и зависит от личности главы государства”, - сказал Поляков.
“Эта непредсказуемость России и системность военной подготовки позволяет нам делать выводы о возможности усиления агрессии со стороны России”, - добавил он.
Также Поляков выразил убеждение, что для предотвращения широкомасштабного вторжения российских войск Украина должна не только надеяться на союзников, а оперативно укреплять сектор безопасности и обороны.