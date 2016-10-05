В Генштабе объяснили, кого из шестой волны демобилизуют первыми

11:06, 05 октября 2016
Политика
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Первыми под демобилизацию попадут лучшие военные и те, у кого сложные семейные обстоятельства.

УНИАН

Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава Генштаба Украины Виктор Муженко.

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"Демобилизация 6 волны. По решению командиров первыми будут уволены лучшие военнослужащие и те, у кого сложные семейные обстоятельства", - говорится в его сообщении.

Напомним, 26 сентября Порошенко подписал указ о демобилизации военных шестой волны.

Вскоре президент заявил, что после увольнения в запас последнего военного из шестой волны мобилизации на фронте останутся только контрактники.

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