Ющенко выразил соболезнования президентам России и Германии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Дмитрию МЕДВЕДЕВУ в связи с гибелью людей в результате террористического акта в городе Владикавказ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«От имени народа Украины и от меня лично прошу принять глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами, а также передать слова поддержки семьям и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в соболезновании Президента.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября в результате взрыва маршрутного такси во Владикавказе 12 человек погибли, десятки ранены.

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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнования Федеральному канцлеру ФРГ Ангеле МЕРКЕЛЬ в связи с гибелью людей в результате пожара в экскурсионном автобусе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«В этот час скорби и печали искренне разделяем горечь понесенных дружественным немецким народом потерь. От имени народа Украины и от себя лично выражаю Вам искренние соболезнования и слова поддержки семьям погибших и пострадавших», - говорится в соболезновании Президента Украины.

Как сообщалось, 4 ноября вблизи Ганновера (Германия) сгорел автобус. В результате пожара погибли 20 человек, 12 – получили травмы.