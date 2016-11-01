Чернобыльцы пошли штурмом на Раду, произошла стычка с правоохранителями

Как передает корреспондент УНИАН, на лестнице и перед ней находится примерно 50 митингующих.

Они скандируют: «Банду – геть!» и вызывают председателя Верховной Рады Андрея Парубия выйти к ним.

В надписях на транспарантах участников акции отмечается, в частности, что пожарные Чернобыля требуют надлежащего законного пенсионного обеспечения.

Также они требуют возврата статей 49, 50, 54 и 67 «Чернобыльского закона». Кроме того, они требуют принятия законопроекта №4442 о внесении изменений в закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы» относительно пенсионного обеспечения».

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Также на одном из транспарантов отмечается, что «эвакуированные требуют выполнения Чернобыльского закона в полном объеме».

Как сообщает "Цензор.Нет", позже чернобыльцы предприняли попытку штурмовать подъезд здания Верховной Рады, в ходе чего возникла потасовка с сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время вход в здание парламента заблокирован.