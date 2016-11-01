В УКРОПе призвали Гройсмана обеспечить в бюджете-2017 финансирование социально важных отраслей

В частности, политик отметил, что необходимо обеспечить финансирование из госказны учреждений образования и медицины, содержание которых предполагается возложить на местные бюджеты, а также сферы профессионально-технического образования, которую уже финансируют за их счет. Если этого не сделать, учебный процесс во многих населенных пунктах, в особенности – в небогатых селах и поселках, может быть сорван, убежден нардеп.

Тарас Батенко также просит премьера обратить внимание на дисбаланс в финансовом обеспечении некоторых социальных статей и расходов на правоохранительные органы.

Читайте такжеРада отменила повышение зарплат нардепам

«Факторами, которые могут вызвать повышение уровня социальной напряженности в обществе и недоверия граждан к власти, является сохранение налогообложения пенсий для работающих пенсионеров, приостановление законодательных норм относительно льгот на лечение и жилье для военных. При этом в проекте бюджета на следующий год заложен рост финансирования Генпрокуратуры на 41%, и МВД – на 11% в то время, когда на жилье для военнослужащих – защитников Украины предусмотрено всего на 0,6% больше, чем в прошлом году», – сказано в письме председателя политсовета УКРОПа, опубликованном на официальном сайте партии.

Кроме того, политик отмечает, что проект госбюджета ставит под угрозу будущее агропромышленного комплекса страны. Поэтому Тарас Батенко призывает сохранить спецрежим возмещения НДС для аграриев, предусмотреть четкий механизм распределения государственного финансирования сельского хозяйства, чтобы избежать выделения средств в ручном режиме и связанных с этим коррупционных рисков, и заложить средства на развитие экспорта сельхозпродукции, который обеспечивает Украине каждый второй экспортный доллар. «Над проектом документа должна быть проведена тщательная работа – только в таком случае возможно его утверждение. Мы должны принять бюджет в интересах людей», – убежден политик.