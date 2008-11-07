Стельмах «проспонсировал» донецких бизнесменов деньгами Проминвестбанка?

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что Национальный банк Украины «проспонсировал» донецких бизнесменов деньгами, выделенными для «Проминвестбанка».

Как сообщили УНИАН в Комитете ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил в интервью "Громадськой правде" .

«Я поставил господину СТЕЛЬМАХУ (председателю НБУ Владимиру СТЕЛЬМАХУ – УНИАН) вопрос: Вы своим решением дали «Проминвестбанку» пять миллиардов гривен «в поддержку», а могли выделить и 50 млрд., ведь никто не запрещает. Я спросил у СТЕЛЬМАХА: Правда ли то, что в первые же сутки, как только эти деньги поступили в банк, 2,8 миллиарда из них сразу же очутились на счетах некоторых донецких юридических лиц, а никто из вкладчиков ничего не получил? Оказалось, правда!», - сказал депутат.

Также он отметил, что если эти процессы никем не будут контролироваться, все валютные резервы страны можно будет просто раздать. «Выходит, «для одних война, а кому-то – мать родна», - сказал А.ГРИЦЕНКО.