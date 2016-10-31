Повышение зарплат депутатам отменяется, это было ошибкой - Парубий

В Верховной Раде лидеры фракций договорились отменить повышение заработной платы для народных депутатов. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий, пишет «Радио Свобода».

По его словам, на заседании согласительного совета руководителей фракций, групп и комитетов парламента, соответствующий проект постановления внесут на рассмотрение депутатов на утреннем заседании 1 ноября.

Читайте такжеКабмин предлагает отвязать зарплаты чиновников и судей от минимальной зарплаты

«Готовится постановление с подписями руководителей фракции... чтобы завтра мы смогли ее рассмотреть и на бюджетном комитете. Я говорил с председателем бюджетного комитета – они готовы этот вопрос рассмотреть... Такое решение является совместным, оно поддержано всеми руководителями фракций... Завтра в 12 часов, я почти убежден, мы сможем вынести постановление с изменениями в действующее постановление и урегулировать эту ситуацию», – заявил он.

Спикер парламента также добавил, что решение о повышении зарплаты нардепам было ошибочным.

Ранее Верховная Рада почти вдвое увеличила должностные оклады народных депутатов.

Соответствующая норма содержится в принятом накануне Советом проекте постановления №5000-П "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2017 год". Документ в целом поддержали 230 народных депутатов.

Исходя из документа, должностной оклад председателя Верховной рады Андрея Парубия увеличится до 30 минимальных заработных плат (минимальная зарплата в Украине составляет 1450 гривен – ред.) - до 43,5 тысячи гривен, заместителя председателя Ирины Геращенко - до 28 окладов - до 40,6 тысяч гривен.