"Страшилки" не оправдались: Порошенко заявил о выполнении Украиной 144 требования для получения "безвиза"

Украина выполнила все требования Европейского Союза, а именно 144, относительно предоставления ей безвизового режима. Об этом заявил президент Петр Порошенко, передает «112 канал».

Глава государства отметил, что надеется на получение «безвиза» Украиной до 24 ноября.

"Украина выполнила все 144 требования по безвизу, достигла всех критериев. Рассчитываю, что за оставшееся до Саммита Украина-ЕС в Брюсселе 24 ноября, украинцы получат это долгожданное решение, как признание прогресса и знак солидарности", - отметил он, добавив, что позитивные изменения в стране необратимы, а «страшилки», которые распространяются за границей - не оправдались.

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Ранее, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и глава Комитета по иностранным делам Европейского парламента Эльмар Брок призвали Европейский парламент проголосовать за безвизовый режим для Украины к годовщине Євромайдану 21 ноября 2016 года.

В частности, согласно сообщению, Парубий заявил, что годовщина событий Євромайдану 21 ноября 2016 года будет важной символической датой для завершения либерализации визового режима, ведь именно под лозунгом евроинтеграции украинцы выходили на Майдан.