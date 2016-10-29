Парубий и Брок призвали Европарламент проголосовать за "безвиз" для Украины к годовщине Евромайдана

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и глава Комитета по иностранным делам Европейского парламента Эльмар Брок призвали Европейский парламент проголосовать за безвизовый режим для Украины к годовщине Евромайдана - 21 ноября 2016 года.

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Об этом они заявили во время встречи в рамках конференции "Диалог Жана Моне" по вопросам реформирования ВС Украины, которая состоялась сегодня в Доме Жана Моне во Франции, сообщается на сайте украинского парламента.

В частности, согласно сообщению, Парубий заявил, что годовщина событий Евромайдана 21 ноября 2016 года будет важной символичной датой для завершения либерализации визового режима, ведь именно под лозунгом евроинтеграции украинцы выходили на Майдан.

Брок пояснил, что задержка в завершении либерализации визового режима была внутренней институциональной проблемой Европейского Союза, и не касалась содержательных вопросов либерализации визового режима.

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«Эльмар Брок и Андрей Парубий вместе призвали Европарламент найти решение и завершить процесс либерализации визового режима к годовщине событий Евромайдана 21 ноября 2016 года», - подчеркивается в сообщении.

Также Парубий передал Броку заявление, подписанное председателем и представителями большинства фракций Верховной Рады, относительно завершения процесса либерализации визового режима к годовщине событий Евромайдана 21 ноября 2016 года.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, которую Еврокомиссия озвучила в декабре прошлого года, в частности, подтвердив, что Украина выполнила все критерии в рамках плана действий по визовой либерализации.

26 сентября комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима и предоставил мандат на начало переговоров между институтами ЕС.

23 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что ЕС примет решение о введении безвизового режима с Украиной до саммита Украина-ЕС 24 ноября.