Мороз знает о схемах отката, созданных Тимошенко?

Премьер-министром Украины должен быть политически нейтральный специалист, профессионал в сфере экономики, а не один из популистов нынешнего Кабинета министров Украины, заявляет лидер СПУ Александр МОРОЗ.

Как сообщается на сайте партии, А.МОРОЗ считает, что только тогда можно будет «разрушить схемы отката, созданные Юлией ТИМОШЕНКО, и ликвидировать схемы «купи-продай», которые взяло на вооружение ее правительство".

А.МОРОЗ считает, что «нужно не спасать банки, а поддержать украинскую экономику, внутренние рынки».

“Пока они не переориентируются, пока отечественная продукция не станет востребованной внутри страны, никакие антикризисные документы, что от парламента, что от СНБО, не помогут», - добавил он.

По словам лидера социалистов, «нынешнее правительство и премьер этого сделать не в состоянии».

Он отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО «просмотрела» кризис еще весной, хотя его признаки были очевидны, «но она слишком была занята борьбой с Президентом, политическими интригами».

А.МОРОЗ подчеркнул, что «МВФ отстаивает не интерес гривни, а интерес доллара». По его словам, «если мы думаем о будущем Украины как независимого государства, необходимо просчитать риски, которые несут нашей стране займы МВФ, чем придется расплачиваться за них». «Вместо этого власть подписывает меморандумы, которые уничтожают экономику державы и ее социальную политику», - добавил он.

По словам лидера СПУ, все "скандалы вокруг так называемой фальсификации антикризисного закона связаны с жесткостью русловий, поставленных МВФ». Он подчеркнул, что “в обмен на транши Международный валютный фонд требует заморозить рост зарплат, урезать социальные выплаты, и что самое опасное - требует начать продажу земель сельскохозяйственного назначения». «Это недопустимо, и СПУ намерена бороться против того, чтоб украинцы превратились в рабов на собственной земле", - заверил А.МОРОЗ.

Он считает, что принятие парламентом антикризисных законов – это «временная мера, это фантом, и никаких позитивов для рядовых граждан эти «спасательные меры» не принесут».