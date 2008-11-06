Наливайченко «засветил» еще одного слугу народа

Служба безопасности Украины выявила незаконное перечисление за границу 35 млн. грн. на возмещение НДС днепропетровским банком "ФСБ" ("Финансовый союз банк").

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве журналистам сообщил в.и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, на сегодня СБУ устанавливает лица, которые являются учредителями этого банка. Как удалось установить на настоящее время, «фактическим владельцем 60% акций этого банка через юридические лица является народный депутат АРУТЮНОВ (Гарегин АРУТЮНОВ член фракции БЮТ – УНИАН). Но, по нашей информации, акционером этого банка также был бывший сотрудник СБ достаточно высокого ранга, - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.