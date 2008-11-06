У Ющенко просят Тимошенко признаться в сотрудничестве с Медведчуком

В Секретариате Президента Украины призывают лидера БЮТ, премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО признаться в сотрудничестве с Виктором МЕДВЕДЧУКОМ.

Об этом говорится в комментарии заместителя главы Секретариата Президента Андрея КИСЛИНСКОГО, текст которого передан УНИАН пресс-службой Президента Украины.

По мнению А.КИСЛИНСКОГО, заявления депутатов фракции БЮТ о сотрудничестве с В.МЕДВЕДЧУКОМ, объявление прогнозов о создании коалиции, а также информация о возможном восстановлении В.МЕДВЕДЧУКА членом Высшего совета юстиции формируют логическую цепь доказательств того, что Ю.ТИМОШЕНКО прилагает усилия для возобновления коалиции БЮТ и Партии регионов.

«Представителем БЮТ в этой теме является А.ПОРТНОВ – «правая рука» ТИМОШЕНКО. Премьер лоббировала ПОРТНОВА на должность председателя ФГИУ, несмотря на все предостережения относительно его небезупречной профессиональной истории и заангажированности в рейдерских операциях. Можно утверждать: «то, что у ПОРТНОВА на языке – у ТИМОШЕНКО в голове», – допустил заместитель главы Секретариата Президента.

«Кроме того, трудно представить, что решение Верховного Суда Украины о фактическом возвращении В.МЕДВЕДЧУКА в судебную власть (именно так трактовала решение ВСУ адвокат последнего), было принято без ведома соратника Ю.ТИМОШЕНКО В.ОНОПЕНКО», – отметил А.КИСЛИНСКИЙ.

«Если сотрудничество с В.МЕДВЕДЧУКОМ для Вас такая важно, Юлия Владимировна, пожалуйста, принимайте решение о коалиции с Партией регионов и назначайте В.МЕДВЕДЧУКА на любые должности, – заявил А.КИСЛИНСКИЙ. – Только сделайте это честно, глядя в глаза своим избирателям».

С другой стороны, отметил заместитель главы Секретариата Президента, если Ю.ТИМОШЕНКО утверждает, что речь идет о фантастическом стечении обстоятельств и о личном мнении отдельного депутата, то лидер БЮТ должна была бы публично объявить свою позицию и определиться относительно «нарушителя» фракционной дисциплины А.ПОРТНОВА.

«Настоящее испытание пройдет и фракция БЮТ, если информация о решении ВСУ подтвердится и дело дойдет до принесения в парламенте присяги В.МЕДВЕДЧУКОМ как членом Высшего совета юстиции. Заблокируют ли «бютовцы» трибуну с таким же рвением, как это недавно делали, чтобы помешать выступлению Президента Украины с ежегодным посланием?», – заметил А.КИСЛИНСКИЙ.

«Вспоминаю, как в 2002 году Ю.ТИМОШЕНКО в радиоэфире спросила у В.МЕДВЕДЧУКА, почему он так не любит Украину? Помню, как в 2004 году лидер БЮТ утверждала, что МЕДВЕДЧУК повторяет сталинские репрессии в Украине. Если Юлия Владимировна забыла об этом и многом другом, то, уверен, общество этого забыть не сможет», – добавил А.КИСЛИНСКИЙ.