Как победить антисанитарию в Севастополе

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН выступил с инициативой провести в городе в следующую субботу, 16 сентября, общегородской субботник, и рассчитывает, что вместе с украинским и российским флотами в нем примет участие не менее 100 тыс. почти 400-тысячного по населению города.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге для журналистов по поводу первых 100 дней пребывания в должности С.КУНИЦЫН обратился к севастопольцам с предложением выйти на субботник по наведению порядка на улицах и в парках города. „Чтобы мы начали, в конце концов, всенародную борьбу за наведение порядка и приведение города в тот вид, которому он отвечал лет 10-15 назад. Потому что никакая „коммуналка”, и никакие „тумаки”, к сожалению, этой задачи не решат; если всем миром навалимся - будет порядок...”.

По словам С.КУНИЦЫНА, он „нашел поддержку в этом у командующих обоих флотов, оба флота выйдут на субботник”. Он также сообщил, что „обратился к управлению образования, у нас 34 тысячи студентов и 30 тысяч школьников; вот и посчитайте: на флотах тысяч 25 человек, там тысяч 60 человек, все администрации (районные и городская государственная - УНИАН), а я попросил, чтобы администрациям дали самые сложные участки работы...”.

Председатель горадминистрации предложил „от разговоров о патриотизме перейти к реальным делам”, и заявил, что готов лично „возглавить движение „Чистый город”. „Я убежден, что здесь нужно власти будет проявить жесткость, возможно, даже, политическую жестокость, если хотите, чтобы сломать психологию, в том числе и каждого жителя”, - сказал он.

С.КУНИЦЫН надеется, что подобный субботник „будет не разовым мероприятием”. Он также сказал, что „до глубины души возмущен антисанитарией на территории города, но, как сказал он, танковой атакой, к сожалению, пока еще не выходит сломать эту ситуацию”.