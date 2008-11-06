БЮТ хочет изменить закон о выборах

Народный депутат от БЮТ Геннадий ЗАДИРКО внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект “О внесении изменений в Закон Украины „О выборах народных депутатов Украины” (относительно проведения повторного подсчета голосов избирателей на избирательном участке).

Законопроект, текст которого размещен на официальном сайте ВР, предусматривает возможность принятия окружной избирательной комиссией решения о проведении повторного подсчета голосов избирателей на избирательном участке.

Предлагается, что основанием для этого может стать соответственно оформленный акт или жалоба кандидата в депутаты, уполномоченного лица партии (блока), официального наблюдателя о нарушении требований закона о выборах во время проведения голосования и (или) подсчета голосов избирателей на избирательном участке, которые ставят под сомнение результаты подсчета голосов избирателей на этом избирательном участке, а также при наличии акта или письменной жалобы лиц относительно нарушений во время транспортировки к окружной избирательной комиссии протоколов о подсчете голосов избирателей на избирательном участке и других документов

Кроме того, предлагается, что по требованию уполномоченного лица партии (блока) или кандидата в депутаты, при наличии для этого оснований, окружная избирательная комиссия обязана принять решение о проведении повторного подсчета голосов на участке.

В случае, если лицо требует проведения повторного подсчета голосов избирателей на более чем десяти избирательных участках одного избирательного округа, окружная избирательная комиссия с целью недопущения злоупотребления правом указанным лицом может принять решение о проведении повторного подсчета голосов избирателей лишь на десяти из указанных избирательных участков.