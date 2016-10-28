Декларация Холодницкого: комната в общежитии, два участка земли и Mitsubishi Outlander

Информация об этом размещена в Едином государственном реестре электронных деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

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В своей декларации руководитель САП указал, что владеет двумя земельными участками (площадью 1000 и 1200 кв. м), а также арендует комнату в общежитии площадью 17,6 кв. м в городе Вишневое (Киевская область). В декларации также указана квартира площадью 61,1 кв. м, собственником которой является Мария Холодницкая.

Холодницкий также задекларировал автомобиль Mitsubishi Outlander, 2007 года выпуска, стоимостью 135 тыс. грн.

Задекларированные Холодницким доходы: 267 906 грн – на должности заместителя прокурора АР Крым, как председатель САП – 55 951 грн.

На счетах в «Райффайзен банк Аваль» он хранит 61 293 грн, наличными – 53 тыс. долларов, 12 тыс. евро и 50 тыс. грн. Также он одолжил третьим лицам 4 тыс. долларов.