Медведев придумал, как сделать рубль мировой валютой

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает, что Россия должна перейти на расчеты в рублях при экспорте нефти и газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил сегодня, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

"Нужно предпринять практические шаги по усилению роли рубля в качестве одной из валют международных расчетов, и, наконец, начать переход к расчетам в рублях", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его мнению, в первую очередь, нужно перейти к рублевым расчетам за поставляемые на экспорт нефть и газ.

"Надо стимулировать размещение новых эмиссионных ценных бумаг именно в рублях и желательно на российском рынке. Конечная цель всех этих процессов - сделать рубль одной из региональных валют", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что подобные действия могут совершать и другие развивающиеся страны.

"Но чем больше будет в мире сильных финансовых центров, чем выше будет степень общей зависимости, тем безопаснее будет глобальное финансовое развитие", - добавил Д.МЕДВЕДЕВ.

Он подчеркнул, что до конца года необходимо принять пакет законов для формирования в России одного из ведущих финансовых центров.

По его мнению, монополия одного государства в формировании финансовой повестки дня планеты оказалась опасной для многих страны.

Он считает, что необходимо создать новые правила формирования новой финансовой структуры.