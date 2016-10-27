ГПУ договорилась с судом в Гааге насчет действий для осуждения Януковича, руководства РФ и их боевиков - Енин
14:17, 27 октября 2016Общество
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Генеральная прокуратура Украины и Офис прокурора Международного уголовного суда нашли понимание относительно дальнейшего алгоритма действий для привлечения к ответственности экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников, руководства РФ и подконтрольных им террористов на востоке Украины.
ГПУ нашла взаимопонимание с МУС / wikipedia
Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.
«3-х часовые переговоры с Офисом прокурора Международного уголовного суда - есть общее понимание дальнейшего совместного алгоритма действий Украины и МУС по привлечению к ответственности януковичей и ко, руководства РФ и подконтрольных им террористов», - заявил он.
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Как сообщал УНИАН, 25 октября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не исключает, что дела Майдана будут переданы в Международный уголовный суд.
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