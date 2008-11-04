Литвин рассказал анекдот про отца под хмельком и с сигаретой в зубах

Лидер одноименной фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает, что предложенное правительством повышение налогов и акцизов не разрешит проблему неэффективного государственного управления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на пресс-конференции в Виннице.

«Члены правительства пытаются "накинуть" дополнительные налоги для того, чтобы разрешить проблему неэффективности государственного управления. Я категорически против такого подхода", - сказал он.

По мнению В.ЛИТВИНА, налоговое законодательство Украины должно стимулировать работу, защищать налогоплательщиков, быть стабильным, простым и понятным в вопросе администрирования налогов. "Нынешнее законодательство этим требованиям не отвечает. Например, благая цель – резко повысить акцизы на табак. Но если выполнить то условие, которое предложило правительство, сигареты у нас будут в 5-6 раз дороже, чем в соседних государствах. Представьте, какими будут масштабы контрабанды. То же касается и водочных изделий", - сказал он.

"По этому поводу я всегда пытаюсь рассказать анекдот: в одном селе отец приходит домой под хмельком и с сигаретой в зубах. Его встречает сын и говорит: "Мы здесь с мамой смотрели телевизор и услышали, что будут повышаться налоги на табак и водку, значит - ты будешь меньше пить и курить". На что он ответил: "Нет, сынок, это значит, что вы будете меньше кушать", - рассказал В.ЛИТВИН.