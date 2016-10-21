Позиция Украины, ФРГ и Франции по Донбассу "чрезвычайно расходится" с позицией России - Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

Говоря о результатах встречи в "нормандском формате", министр, в частности, выделил общее согласие относительно возможности работы в дальнейшем в формате «дорожной карты» выполнения Минских соглашений.

"Для нас «дорожная карта» выполнения Минска это, в первую очередь, четкая последовательность шагов, в частности со стороны Российской Федерации, в сфере создания надлежащей среды безопасности на Донбассе. И, конечно, гарантии этих шагов", - сказал Климкин.

Он подчеркнул, что "без четкого установления последовательности и гарантий говорить о выполнении Минска - и это наша общая позиция с нашими друзьями и партнерами, с Германией и Францией, со странами Европейского Союза - невозможно".

Да, сказал Климкин, будет проводиться работа над такой «дорожной картой». В то же время он отметил, что на сегодняшний день общая позиция Украины, Германии и Франции "чрезвычайно расходится" с позицией России.

"Расходится как в плане последовательности мероприятий, так и в плане четкой гарантии их выполнения. В плане допуска ОБСЕ на территорию оккупированного Донбасса, в плане допуска ОБСЕ к неконтролируемому участку российско-украинской границы", - сказал министр.

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Он подчеркнул, что без выполнения ряда ключевых договоренностей относительно безопасности, включая полное прекращение огня и его контроль со стороны ОБСЕ, полный доступ ОБСЕ на территорию оккупированного Донбасса, полный доступ ОБСЕ к мониторингу неконтролируемого участка границы, без вывода регулярных российских войск и российских наемников, российского вооружения - переходить к обсуждению других вопросов невозможно.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что лидеры стран «нормандского формата» утвердили предложения Германии и Франции относительно основы «дорожной карты» выполнения Минских соглашений.

Также президент Украины отметил, что Россия поддержала необходимость размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Кроме того, по словам Порошенко, лидеры стран договорились продолжить на уровне экспертов и рабочих групп подготовку концепции избирательного законодательства для проведения выборов на Донбассе.