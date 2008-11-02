МИД РФ нашел нарушения международных норм в действиях Украины

Власти Украины, поставляя вооружения в Грузию, нарушают международные обязательства и при этом пытаются создать видимость легитимности своих действий, заявил официальный представитель МИД РФ Андрей Нестеренко, комментируя выступления украинских официальных лиц на "оружейную"тему.

"Представитель Госэкспортконтроля Украины на днях выразил удивление в связи с обвинениями в нарушении Украиной международных договоренностей, в частности норм ОБСЕ, при поставках вооружений в Грузию", - говорится в комментарии Нестеренко на официальном сайте МИД РФ, пишет РИА новости.

Накануне вооруженного конфликта в Южной Осетии Украина поставляла Грузии, в частности, зенитно-ракетные комплексы, танки и системы залпового огня. "Приходится напомнить уважаемым украинским представителям, что в соответствии с пунктом 4(b) Документа 1993 года "Принципы, регулирующие передачу обычных вооружений"все государства-участники ОБСЕ (включая Украину) взяли на себя политическое обязательство воздерживаться от поставок вооружений, которые вели бы "к затягиванию или обострению какого-либо существующего вооруженного конфликта", "создавали угрозу миру", "использовались бы в репрессивных целях", привносили бы в какой-либо регион "дестабилизирующий военный потенциал" или иным образом способствовали бы "возникновению региональной нестабильности", - заявил представитель МИД.

По его словам, все эти положения, подтвержденные в 2000 году в Документе ОБСЕ о легком и стрелковом оружии, самым очевидным образом применимы к Грузии. "Осуществив масштабные поставки вооружений в Грузию и отказываясь признать необходимость предотвращения ремилитаризации этой страны, Украина и некоторые другие государства ОБСЕ нарушают указанные обязательства", - отметил Нестеренко.