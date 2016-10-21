Премьер Нидерландов оценил вероятность ратификации ассоциации Украина-ЕС

Об этом он заявил на саммите лидеров ЕС в Брюсселе, когда лидеры Евросоюза попросили его наработать политический компромисс в вопросе сохранения соглашения для Украины, передает Радио Свобода.

"Ситуация с соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной не вызывает оптимизма. Нужно, чтобы договоренность по этому вопросу была достигнута между Брюсселем, Украиной и Нидерландами, и при этом были учтены интересы избирателей Нидерландов", – сказал Рютте.

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Рютте отметил, что пока не видит компромисса, который бы удовлетворил все стороны, хотя попытки найти его в переговорах между Нидерландами, Украиной и ЕС будут продолжаться.

Президент Украины Петр Порошенко, посетивший Нидерланды 20 октября, заявил, что с оптимизмом смотрит на будущее соглашения об ассоциации, которое, по его мнению, в конечном итоге будет ратифицировано всеми членами ЕС.

"Украинцы сегодня является одной из наиболее еврооптимистических наций на европейском континенте... Если ратификация не произойдет, это создаст очень опасный прецедент. И мы доверяем голландцам, мы доверяем Нидерландам, и мы абсолютно уверены, что все будет хорошо", – сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Против проголосовал 61% участник референдума, за – более 38%. Явка составила 32,28%.

Сейчас Еврокомиссия и Украина ожидают от правительства Нидерландов предложений относительно дальнейших действий после референдума относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.