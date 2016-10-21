"Нормандская четверка" признала важность приоритета безопасностных компонентов Минских соглашений - Елисеев

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил заместитель главы Администрации президента Украина Коснятнин Елисеев, передает ТСН.

"Стороны признали важность приоритета безопасности компонентов договоренностей, которые заключаются в создании полицейской миссии ОБСЕ, в выводе российских войск с оккупированных территорий, в полном доступе миссии ОБСЕ к неконтролируемым правительством участкам границы", - сказал представитель Администрации президента.

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"Наконец после многих месяцев российская сторона согласилась допустить миссию Красного Креста на Донбасс для проверки мест, где незаконно удерживаются украинцы. Также есть согласие на немедленное освобождение заложников", - сказал Константин Елисеев.