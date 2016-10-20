Столтенберг заявил о готовности провести заседание Совета НАТО-Россия, на котором будет идти речь об Украине

Об этом он сказал в четверг в Брюсселе после встречи с президентом Украины Петром Порошенко, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН относительно возможности проведения такого заседания в свете результатов переговоров «нормандской четверки», которые прошли в среду в Берлине.

«Мы готовы провести новое заседание Совета Россия-НАТО в ближайшем будущем, дата еще не определена , и мы находимся в диалоге с Россией по повестке дня и модальности. Но что ясно, так это то, что на следующем заседание Совета НАТО-Россия мы также поднимем вопрос Украины и еще раз подчеркнем как поддержку Украине, так и важность полного выполнения Минских договоренностей и поддержку инициативы разработать дорожную карту по имплементации Минских договоренностей», – заявил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что в альянсе верят в политический диалог, потому что «важно передавать четкие месседжи по многим вопросам, а также с Украины».

При этом он напомнил, что после незаконной аннексии Крыма НАТО приостановило все практическое сотрудничество с Россией, и это решение остается в силе. Альянс также усилил свою безопасность, что «является прямым ответом на российскую агрессию против Украины».

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«Но мы также решили удерживать дипломатические каналы открытыми, потому что мы не верим в то, что мы должны изолировать Россию, но должны сочетать военную защиту с политическим диалогом. Поэтому мы поддерживаем Совет НАТО-Россия как канал для политического вовлечения России. И мы четко сказали, что будем поднимать вопрос относительно Украины, и поэтому у нас Украина на повестке дня на всех встречах Совета НАТО-Россия с весны 2014 года», – подчеркнул Столтенберг.

Столтенберг также заверил, что НАТО продолжит оказывать Украине политическую и практическую поддержку.

«НАТО и союзники по НАТО продолжат поддерживать Украину", - сказал Столтенберг.

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В частности, по его словам, Альянс продолжит оказывать практическую, политическую поддержку, поддержку через различные трастовые фонды, помогая построить институты безопасности, сотрудничать в таких сферах, как кибербезопасность, реабилитация раненых солдат.

"Украина, со своей стороны, должна продолжать реализовывать реформы, бороться с коррупцией, и я приветствую ваше личное приобщение к следованию путем реформ в Украине", - сказал Столтенберг, обращаясь к Порошенко.