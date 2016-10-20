Порошенко обсудил со Столтенбергом углубление сотрудничества между Украиной и НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции со Столтенбергом сегодня в Брюсселе.

«Мы сегодня также обсудили возможности углубления нашего сотрудничества между НАТО и Украиной. Я очень благодарен НАТО за поддержку в развитии наших оборонных возможностей, также в реформировании (сектора обороны) и за консультативную техническую помощь в развитии нашего сектора безопасности и обороны - для нас это очень важно», - заявил он.

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«Очень важно углубить наше сотрудничество в региональной безопасности, особенно в контексте борьбы с российской агрессией. Мы хотим интенсифицировать диалог в плане ситуативной осведомленности и оперативной совместимости - это новый формат в рамках программы углубленных возможностей», - заявил Порошенко.

«Мы сегодня действительно проанализировали возможности сотрудничества в этом плане, я хотел бы поблагодарить генерального секретаря Столтенберга за крепкую и неизменную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, солидарность с Альянсом очень важна», - добавил президент.

Кроме этого, как сообщал УНИАН, Порошенко выразил надежду, что НАТО будет давить на Россию для полного выполнения ею Минских соглашений.

«Мы надеемся, что наш партнер - НАТО будет давить на Россию для того, чтобы она полностью внедряла Минские соглашения, особенно в плане безопасности», - заявил Порошенко.