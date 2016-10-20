НАПК отказалось от идеи изменить форму электронной декларации

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не будет изменять в форму электронной декларации во время нынешней кампании декларирования доходов чиновников, который продлится до 30 октября включительно.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на заседании НАПК с участием ряда народных депутатов и общественных активистов.

Отмечается, что депутаты настаивали не возвращаться к вопросу изменения формы декларации до завершения нынешней кампании декларирования, потому что, считают, что изменение формы фактически сведет на нет саму идею декларирования, а в НАБУ не будет инструмента для привлечения коррупционеров к ответственности.

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При этом, депутаты признали, что в интерфейсе электронного декларирования есть определенные недостатки, однако для их устранения не нужно менять юридические документы, а лишь внести изменения в программное обеспечение.

Кроме того, НАПК приняло решение назначить администратора системы электронного декларирования. Им стало государственное предприятие «Украинские специальные системы" (УСС), которому НАПК уже поручило до 25 октября разработать свои предложения по внесению изменений в интерфейс системы электронного декларирования.

Напомним, накануне НАЗК заявило о намерении в кратчайшие сроки внести изменения в форму электронной декларации.

Как сообщал УНИАН, систему е-декларирование запустили соответствии с Законом "О предотвращении коррупции" в полночь 1 сентября. С 1 сентября расширенные электронные декларации в течение 60 дней должны представить чиновники, занимающие ответственные и особо ответственные должности: президент и премьер-министр с советниками и помощниками, члены Кабинета министров, заместители министров, члены Антимонопольного комитета, председателя Фонда госимущества и НБУ, их заместители, народные депутаты, государственные служащие категорий "А" и "Б", судьи, прокуроры и следователи, руководители, заместители руководителей государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, военные должностные лица высшего офицерского состава, другие.