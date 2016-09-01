В НАПК не заметили проблем в работе системы е-декларирования и констатировали успешный запуск

"Система (электронного декларирования - УНИАН) была запущена в 00:00. Она усовершенствована в части проверки подлинности цифровой подписи всех аккредитованных центров сертификации ключей, расширена библиотека пользования центра сертификации ключей, скорректированы интерфейсы реестра. Это лишь частичка того, что было усовершенствовано в системе е-декларирования", - цитирует Корчак 112.ua.

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По словам Корчак, электронные декларации могут подавать уже все чиновники. "Для заполнения декларации отводится 60 дней. В течение этого времени чиновники должны заполнить и подать декларации. Сначала подаются декларации лиц, занимающих особо ответственное положение, а с 1 января следующего года подать декларации должны все лица, на которых распространяется закон "О предотвращении коррупции", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, система электронного декларирования, которая должна быть введена в промышленную эксплуатацию в полночь 1 сентября, по состоянию на 7 утра оставалась доступной не для всех пользователей.

Кнопка "задекларируй" доступна на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции, но браузер не позволял перейти к форме декларирования, предупреждая о проблемах с безопасностью, из-за чего начать декларирование на портале е-деклараций было невозможно.

Браузер предупреждал пользователя о возможной попытке кражи его персональных данных. В то же время, на части браузеров вход в систему возможен, сайт предлагает подать электронную подпись.

Також знайдено один зі шляхів, який дозволяє уникнути конфлікту сертифікатів та перейти до форми подання декларацій у браузері Chrome, пише Європейська правда. Для цього необхідно набрати в адресному рядку chrome://net-internals/#hsts та видалити домен portal.nazk.gov.ua.