НАПК назвало конечную дату подачи электронных деклараций

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте агентства.

"В последнее время в средствах массовой информации появляется информация относительно различных дат подачи е-декларации", - замечает НАЗК.

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"Согласно пункта 2 раздела XIII «Заключительные положения» Закона Украины «О предотвращении коррупции» в 2016 году служебные лица, которые на день начала работы системы подачи и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в соответствии со статьей 50 Закона занимают ответственное и особо ответственное положение, обязаны подать ежегодные декларации за прошлый год в порядке, установленном настоящим Законом, в течение 60 календарных дней после начала работы системы", - приводятся в заявлении нормы закона.

"Официальным началом работы системы электронного декларирования являются 1 сентября 2016 года (согласно решению Национального агентства от 18 августа 2016 г. №1). Таким образом, для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, последним днем представления декларации за 2015 год лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, является 30 октября 2016 года", - констатирует НАПК.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 4 октября в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, насчитывалось 2800 деклараций. Из них: 1912 деклараций - это ежегодные декларации за 2015 год; 110 деклараций - сообщения об изменениях в имущественном состоянии субъекта декларирования; 678 - декларации субъекта декларирования перед увольнением; 54 - декларации, поданные субъектами декларирования кандидатами на должность; 46 деклараций, представленные декларантом после увольнения.