НАПК назвало конечную дату подачи электронных деклараций
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщило, что последним днем предоставления электронных деклараций за 2015 год для чиновников есть 30 октября 2016 года.
Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте агентства.
"В последнее время в средствах массовой информации появляется информация относительно различных дат подачи е-декларации", - замечает НАЗК.
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"Согласно пункта 2 раздела XIII «Заключительные положения» Закона Украины «О предотвращении коррупции» в 2016 году служебные лица, которые на день начала работы системы подачи и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в соответствии со статьей 50 Закона занимают ответственное и особо ответственное положение, обязаны подать ежегодные декларации за прошлый год в порядке, установленном настоящим Законом, в течение 60 календарных дней после начала работы системы", - приводятся в заявлении нормы закона.
"Официальным началом работы системы электронного декларирования являются 1 сентября 2016 года (согласно решению Национального агентства от 18 августа 2016 г. №1). Таким образом, для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, последним днем представления декларации за 2015 год лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, является 30 октября 2016 года", - констатирует НАПК.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 4 октября в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, насчитывалось 2800 деклараций. Из них: 1912 деклараций - это ежегодные декларации за 2015 год; 110 деклараций - сообщения об изменениях в имущественном состоянии субъекта декларирования; 678 - декларации субъекта декларирования перед увольнением; 54 - декларации, поданные субъектами декларирования кандидатами на должность; 46 деклараций, представленные декларантом после увольнения.