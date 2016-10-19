НАПК решило подкорректировать форму е-деклараций

Об этом сообщили в пресс-службы НАПК в Facebook по итогам совещания.

Участники совещания обсудили вопрос соответствия формы электронного декларирования как элемента доказательности в привлечении человека к уголовной ответственности и доказывания его умысла в ходе открытия производства.

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Также представители Национальной полиции подчеркнули необходимость срочного внесения изменений в Закон "О предотвращении коррупции" относительно защиты отдельных видов персональных данных членов семей участников АТО с целью обеспечения их безопасности.

Поэтому, как говорится в сообщении, участники встречи решили совместно выработать изменения в формы декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые будут утверждены Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции и зарегистрированы в Министерстве юстиции Украины в ближайшие дни.

"Согласно этому решению, с целью устранения всех критических аспектов представления электронных деклараций в кратчайшие сроки будет осуществлена техническая корректировка формы е-декларации", - подытожили в НАПК.