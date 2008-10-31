Польшу успокаивают: стадионы к Евро-2012 в Украине будут, а вот гостиницы...

Заместитель председателя Национального агентства по вопросам подготовки Евро-2012 Евгений ВИЛИНСКИЙ заявляет, что его слова об “остановке строительства 80% объектов Чемпионата Европы-2012”, сказанные накануне, касались только гостиничной инфраструктуры будущего турнира.

“Хотел бы отметить, что эти слова были сказаны на встрече с девелоперами как раз по вопросам инфраструктуры размещения. Действительно, мы проехались, у меня даже отчет есть, по Днепропетровску и, конечно, стадион там уже есть, по другим объектам есть, а начинаем смотреть гостиницы – “работы не выполняются”, “работы не выполняются”, “работы не выполняются”...“, - сказал он сегодня в эксклюзивном комментарии УНИАН.

“К сожалению, распространенные вчера мои слова "о якобы полном прекращении подготовки к чемпионату - УНИАН“ были вырваны из контекста диалога, который проходил в рамках встречи”, - подчеркнул заместитель председателя Нацагентства по вопросам Евро-2012, добавив, что понимает заинтересованность прессы в “скандальных фразах, которые вытягиваются из контекста”.

По словам Е.ВИЛИНСКОГО, главной причиной приостановки строительства гостиниц действительно является отсутствие средств, связанное с прекращением кредитования из-за проблем в банковской системе. “И это отмечают почти все заказчики строительства”, - сказал он.

Другие направления подготовки Евро-2012 не вызывают обеспокоенности у руководства Нацагентства по Евро-2012.

“Спортивная инфраструктура готовится – это первое, и, во-вторых, где государственное финансирование, там объекты тоже готовятся. Здесь надо отдать должное Министерству финансов, что те проекты, которые имеют титул, которые подготовлены к финансированию, они финансируются своевременно”, - сообщил Е.ВИЛИНСКИЙ.

Он также коснулся заявления новоназначенного руководителя Федерации футбола Польши Гжегоша ЛЯТО о том, что его страна сможет провести чемпионат Европы с Германией, если Украина не успеет подготовиться.

“Это не партнерская позиция. Если уже брать историю процесса, то именно украинская сторона была застрельщиком, и поляков мы пригласили... не думаю, что это позиция и польского правительства, и польской общественности. Надеюсь, что господин ЛЯТО внесет коррективы, объяснит свои слова, поскольку мы везде декларировали, что мы действительно работаем как одна-единая команда с поляками”, - сказал Е.ВИЛИНСКИЙ.

Как сообщалось, вчера, 30 октября, одно из отечественных информагентств со ссылкой на слова заместителя председателя Нацагентства по Евро-2012 Евгения ВИЛИНСКОГО распространило информацию о вроде бы прекращении строительных работ на 80% объектах Евро-2012. Комментируя это сообщение, новый руководитель Федерации футбола Польши Гжегош ЛЯТО в интервью “Немецкой волне” заявил, что “Польша в любом случае выполнит свои обещания, но если Украина этого не сделает, тогда мы можем провести турнир вместе с Германией”.