Избран мэр Донецка

Донецким городским председателем на второй срок избран кандидат от Партии регионов Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Донецкой городской избирательной комиссии Олег АСТАПОВ.

По его словам, согласно поданным протоколам участковых комиссий, за кандидатуру А.ЛУКЬЯНЧЕНКО отдали голоса 339 тыс. избирателей.

О.АСТАПОВ также уточнил, что в Донецкий горсовет прошли только две партии - Партия регионов, которую будут представлять 63 депутата, и Блок Натальи ВИТРЕНКО "Народная оппозиция" - 18 депутатов.