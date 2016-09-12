Защита ожидает, что дистанционный допрос Януковича состоится до конца осени

Об этом УНИАН сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

«Мы ожидаем, что допрос состоится до конца осени, когда будут согласованы все процессуальные и технические моменты», - сказал Сердюк.

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Он пояснил, что Министерство юстиции Украины направило своим российским коллегам пакет документов по организации допроса экс-президента Украины, но «из-за того, что там не было нескольких страниц», которые нужны в таком случае, с украинской стороны был направлен в российский Минюст дополнительный пакет документов.

По словам Сердюка, теперь Минюст РФ, в соответствии с нормами о предоставлении международно-правовой помощи, должен определить судебную инстанцию на своей территории, в которой состоится допрос-видеоконференция.

Как отметил адвокат, определенный Минюстом РФ суд должен связаться со Святошинским районным судом г. Киева и согласовать дату, время, технические возможности для проведения допроса.

При этом Сердюк отметил, что согласно решению Святошинского райсуда этот допрос должен состояться не позднее середины декабря текущего года.

Кроме того, адвокат Януковича назвал политическими выдумками заявления отдельных должностных лиц, в том числе из Генеральной прокуратуры Украины, о том, что подобный допрос должен состояться исключительно на территории дипломатического учреждения Украины, находящегося в РФ. «Только судебные системы обеих стран имеют право на проведение подобных процедур. Поскольку в любом другом случае допрос не будет иметь никаких юридических последствий и судебных перспектив из-за того, что не была соблюдена процедура – это будет напоминать: сели, поговорили и разошлись», - отметил Сердюк.