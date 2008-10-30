Литвин ввел бы три экзамена при принятии на госслужбу

Председатель Народной партии, народный депутат Украины Владимир ЛИТВИН ввел бы три экзамена при принятии на государственную службу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал сегодня в Ивано-Франковске на пресс-конференции, отвечая на вопрос о введении двуязычности в Украине.

«Что касается, собственно, украинских политиков, я об этом сегодня говорил студентам и преподавателям национального университета Прикарпатья имени Василия Стефаника. Будь моя воля, я бы ввел три экзамена для тех, кто хочет работать на государственной службе. Во-первых - это знание государственного языка, во-вторых – это знание и выполнение соответственно Конституции и законов Украины, в-третьих – это знание, хотя бы в коротком измерении, истории Украины», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом он допустил, “когда мы сегодня будем навязывать людям старшего возраста, чтобы они, исключительно, пользовались украинским языком - это будет вызывать у них сопротивление». «Нужно не говорить, а сделать, что знание украинского языка - это престижное образование, это престижная работа и это будет успех в жизни”, - считает В.ЛИТВИН. Он выразил убеждение, что “главной определяющей задачей для политиков является обеспечение конкурентоспособности украинского языка. Все остальное – это болтовня, которая никакой пользы не приносит”.