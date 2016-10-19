Россия до сих пор не предоставила Нидерландам обещанные "новые данные с радаров" по МН17

Об этом нидерландскому изданию NOS сообщил представитель следственной группы.

По его словам, данные с радаров должны поступить в Нидерланды через посольство этой страны в Москве, но пока что ничего не поступало.

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Напомним, 6 октября официальный представитель генпрокуратуры Нидерландов Вим Де Браун сообщил, что заявления российского МИД по поводу того, что они предоставили международной следственной группе первичные радарные данные по катастрофе малазийского Boeing-777, который был сбит над Донецкой областью, не соответствуют действительности.

Как известно, спикер МИД РФ Мария Захарова заявила на прошлой неделе, за несколько дней до обнародования отчета следственной группы (Joint Investigation Team) по катастрофе МН17, Россия предоставила первичные данные с радаров, а эксперты, якобы, проигнорировали эту информацию.

Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.