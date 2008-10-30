Побочный эффект кредита МВФ: газ для украинцев по мировым ценам?

Как следует из меморандума об экономической и финансовой политике, разработанного Кабмином и Нацбанком совместно с МВФ (копией которого располагает Коммерсант-Украина), согласно с условиями предоставления 16.5-миллиардного кредита Украина почти на три года попадает под влияние МВФ, обязуясь проводить предложенные им реформы.

Издание отмечает, что и МВФ, и украинские власти не спешат сообщать условия выделения кредита, подробности обещают обнародовать после ратификации кредита советом директоров МВФ.

В то же время, пишет издание, наряду с озвученными в процессе депутатской полемики в Верховной Раде условиями кредитования вроде того, что Кабмин обязуется два года не увеличивать минимальную зарплату до уровня прожиточного минимума, пересмотреть условия индексации социальных выплат и не повышать в декабре 2008-го–январе 2009 года зарплаты работникам бюджетной сферы, существуют и другие, не менее неприятные.

Как следует из документа, попавшего в распоряжение коммерсант-Украина, среди энергетических условий МВФ: с 1 декабря 2008 года до конца 2011 года сравнять цены на газ внутренней добычи, который потребляет население, и импортный газ, что означает рост цен на него для потребителей до уровня мировых; снизить дотирование стоимости импортного газа, потребляемого тепловыми коммунальными предприятиями до 1 июля 2010 года.

Такая реформа будет проводиться лишь "после консультаций со Всемирным банком", что сможет "затормозить потребление газа".

Также в ближайшее время Кабмин должен подготовить список компаний для приватизации в кризисном 2009 году и земельный рынок к продаже земель сельскохозяйственного назначения. При этом дополнительные доходы от приватизации по требованию МВФ государство должно направить на снижение фискальной базы.