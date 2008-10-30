Криль: скорее примем меры - скорее сможем использовать кредит МВФ

Лидер партии "Единый Центр", народный депутат Игорь КРИЛЬ призывает как можно быстрее принять антикризисные законопроекты в целом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по словам И.КРИЛЯ, «страна потеряла неделю на принятие антикризисных законопроектов лишь в первом чтении. И это несмотря на то, что все политики били себя в грудь и клялись, что для борьбы с кризисом готовы на все».

Он считает, что парламентарии дают очень плохой пример обществу, так нерационально тратя время. «В условиях кризиса время тоже дорожает. Чем быстрее мы примем антикризисные меры, тем быстрее сможем использовать кредит МВФ. Соответственно, сможем реально, а не на словах, заняться укреплением банковской системы и курса гривни. Поэтому тратить время на какие-то непонятные политические торги – преступление», - отметил председатель "Единого Центра".

Депутат призвал своих коллег-парламентариев отбросить все попытки удовлетворять с помощью антикризисных законопроектов собственные интересы.

«Пожар наполовину не гасят: либо парламент и правительство комплексно решают все вопросы по преодолению экономического кризиса, либо продолжают заниматься политиканством и оставляют государство и народ на произвол судьбы», - заметил И.КРИЛЬ.