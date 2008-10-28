Известный всей Украине судья наказан за указ Ющенко о роспуске ВР за 2007г.?

Печерский районный суд Киева приостановил членство судьи Владимира КОЛЕСНИЧЕНКО в Высшем совете юстиции по иску председателя Киевского областного административного суда Сергея ШТОГУНА.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил представитель истца, адвокат Сергей ПЕТРАСКО.

Соответствующим решением суда до решения иска по существу В.КОЛЕСНИЧЕНКО запрещено принимать участие в работе Высшего совета юстиции.

С.ПЕТРАСКО отметил, что истец исходил из того, что В.КОЛЕСНИЧЕНКО принес присягу как член Высшего совета юстиции в парламенте, деятельность которого была приостановлена указом Президента в 2007 году. По его словам, таким образом, ни одно действие Секретариата Президента не остается безнаказанным, и лица, причастные к незаконным действиям, сегодня получили адекватную судебную оценку.

«Если Высший совет юстиции будет принимать решение с учетом голоса КОЛЕСНИЧЕНКО, то все решения ВСЮ будут обжалованы в судах как незаконные», - сказал С.ПЕТРАСКО.

Как сообщалось, согласно указам Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 15 октября, Инна ОТРОШ была освобождена от должности председателя Печерского райсуда Киева, а В.КОЛЕСНИЧЕНКО восстановлен на этом посту.

В то же время, 17 октября Совет судей переназначил И.ОТРОШ председателем Печерского райсуда.