Консультации в "нормандском" формате продолжатся пока на уровне дипломатов

Как сообщается на сайте президента Украины, Порошенко провел телефонный разговор с Олландом. В разговоре также принял участие дипломатический советник канцлера Германии Кристоф Хойзген, который извинился за то, что Ангела Меркель не смогла принять участие в разговоре.

"Петр Порошенко и Франсуа Олланд договорились о продолжении консультаций в Минске на уровне дипломатических советников глав государств "нормандского формата", после которых на следующей неделе лидеры Украины, Франции и Германии проведут телефонную конференцию", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, на днях в СМИ появилась информация, что канцлер Германии Ангела Меркель на 19 октября пригласила лидеров стран "нормандского формата" на ужин.

11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по этому поводу сказал, что подготовка встречи ведется, но дата не определена. На следующий день Песков заявил, что готовность для встречи "нормандской четверки" пока не наступила. В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что никакой договоренности о проведении встречи в "нормандском формате" на высшем уровне нет.