Гриценко предлагает поблагодарить Яценюка и выгнать его

Председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО убежден, что без дееспособного парламента преодолеть экономический кризис невозможно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

«Для меня очевидно, что без дееспособного парламента преодолеть экономический кризис невозможно», - сказал он.

По словам А.ГРИЦЕНКО, «если до Президента, главы правительства и до парламента дойдет осознание реальной угрозы экономической безопасности Украины, понимание того, что политическая суета - это вторичное, а первичное - помочь государству, людям и удержать от разрушения экономику, тогда политический кризис на определенное время сможем укротить».

Он уверен, что нынешний политический кризис кардинально разрешится выходом на уверенное, позитивное развитие после президентских выборов, не раньше. А сегодняшнее его обострение может быть решено путем концентрации усилий ветвей власти под давлением негативных экономических факторов.

В качестве неотложных мер он предложил: «Первое - поблагодарить Арсения ЯЦЕНЮКА, удовлетворить его просьбу и избрать на должность председателя ВР человека, который пользуется доверием депутатов, устойчив против внешних влияний и сможет быстро наладить продуктивную работу . Второе - усилить роль председателей парламентских комитетов, ликвидировать монополию лидеров фракций при формировании повестки дня работы ВР».

«Поверьте, Рада сразу заработает и сможет принять сотни законов, причем на табло каждый раз будет более 300 голосов», - выразил уверенность А.ГРИЦЕНКО.

Третьим шагом он назвал «кардинальное переформатирование и усиление правительства, не по партийным квотам, а с опорой на профессионалов».

«Нельзя предоставлять правительству чрезвычайные полномочия, если к правительству нет доверия. Это - не исчерпывающий перечень шагов, но с этого нужно начать безотлагательно», - отметил А.ГРИЦЕНКО.