"Никакого диалога!": Всемирный конгресс украинцев отреагировал на заявления президента ПАСЕ о возвращении РФ

Об этом сообщает пресс-служба ВКУ.

Президент ВКУ Евгений Чолий, отметив резолюции ПАСЕ 1990 (2014), 2034 (2015) и 2063 (2015), которые непосредственно касаются аннексии Крыма, нарушений человеческих прав на полуострове, включая свободу слова, и военных действий России в восточной Украине, акцентировал, что со стороны Российской Федерации не было никаких попыток, чтобы решить любую из проблем, которые подняла ПАСЕ, и что Российской Федерацией никоим образом не было продемонстрировано каких-либо общих интересов по защите человеческих прав, демократии или верховенства права.

“Всемирный конгресс украинцев настаивает на том, что с Российской Федерацией не может быть никакого конструктивного диалога на основе взаимного уважения, пока она вполне не имплементирует Минские договоренности, не вернет Автономную Республику Крым и город Севастополь под контроль Украины, не выведет свои войска с Востока Украины и не решит все вопросы, которые продолжают быть последствиями этих вопиющих нарушений норм международного права и международных соглашений”, - заявил Чолий.

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Как сообщал УНИАН, 10 октября президент ПАСЕ Педро Аграмунт, открывая осеннюю сессию, заявил, что ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России, которые покинули ПАСЕ из-за санкции. Он подчеркнул, что "некоторые группы" в ассамблее мешают ведению ее диалога с РФ.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что возвращение российской делегации в ПАСЕ может дискредитировать саму ассамблею.