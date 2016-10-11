Яценюк настаивает на продолжении финансирования обустройства границы с РФ

Об этом заявил председатель "Народного фронта" Арсений Яценюк.

"Потому что в течение 25 лет украинской независимости делалось все для того, чтобы не было демаркации границы и чтобы вообще между Украиной и Россией границы не было", - подчеркнул Яценюк, отвечая на вопрос журналистов.

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"Если какая-то строительная организация злоупотребляла и нарушала закон – пусть расследуют. Это правильно, и я сам готов оказать содействие в этом вопросе. Но вся эта политическая демагогия о том, что строительство государственной границы должно быть остановлено, - ни что иное, как преступление против государства", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Он напомнил, что он инициировал процесс строительства украинско-российской границы: "12% этого проекта уже завершено".

"После нас страны-члены Европейского Союза также начали строить границу: Польша, Эстония, Латвия. Кстати, практически по такому же проекту, как и мы", - добавил лидер "Народного фронта".

"Граница – это первая линия украинской обороны, поэтому он будет построен. Поэтому на него надо выделить соответствующее финансирование и завершить этот проект", - подчеркнул Арсений Яценюк.