Порошенко договорился о встрече с премьером Нидерландов

Об этом пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко написал в Twitter.

"Президент договорился о встрече с премьером Нидерландов в этом месяце в Брюсселе", - отметил пресс-секретарь главы государства.

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Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно соглашения. Против проголосовал 61% участников референдума, за – более 38%. Явка составила 32,28%.

Сейчас Еврокомиссия и Украина ожидают от правительства Нидерландов предложений относительно дальнейших действий после референдума по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.

В то же время 22 сентября Рютте заявил, что Нидерланды могут не ратифицировать соглашение в части введения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. При этом он выразил определенный оптимизм, что соглашение в части зоны свободной торговли может оставаться в силе и без Нидерландов, распространяясь на другие 27 стран-членов Европейского Союза и Украину.

30 сентября комиссар Євросоюза по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что правительство Нидерландов еще не обращалось к ЕС с предложениями дальнейших действий после референдума по ассоциации Украины.

10 октября глава Представительства Евросоюза в Украине Хюґ Мингарелли заявил, что считает очень маловероятной ратификацию Нидерландами соглашения до саммита в Брюсселе, который состоится 24 ноября.