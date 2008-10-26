На должность мэра Ровно зарегистрированы 24 кандидата

Территориальная избирательная комиссия окончательно сформировала список из 24 кандидатов на должность городского председателя города Ровно, которого будут избирать 30 ноября.

ТИК отказала в регистрации лишь двум кандидатам, которые неправильно оформили документы.

Самому молодому кандидату на должность мэра 22 года, самому старшему - 62.

Однако, как сообщили корреспонденту УНИАН в городской ТИК, выборы городского председателя под угрозой срыва, поскольку еще не поступили средства из госбюджета на проведение избирательной кампании: 1 млн. 156 тысяч гривен.

Пока члены ТИК работают на общественных началах, они приносят из дому необходимые для работы канцелярские принадлежности, а также используют технические средства, которые предоставляют сами кандидаты на должность мэра. Из-за отсутствия средств до сих пор не сформированы и участковые избирательные комиссии. Желание работать в них выявили лишь несколько представителей кандидатов. По поводу отсутствия средств городская территориальная избирательная комиссия подготовила соответствующее обращение в Центризбирком.

Между тем кандидаты активно выступают в местных СМИ, проводят встречи с избирателями.

Согласно прогнозам местных аналитиков, выборы городского председателя Ровно будут проходить в жесткой борьбе, с использованием широкого арсенала пропагандистских средств. А реальными претендентами на кресло мэра считаются заместитель городского председателя Ровно Светлана БОГАТЫРЧУК-КРИВКО (Блок Литвина), экс-губернаторы области Николай СОРОКА (самовыдвиженец) и Василий ЧЕРВОНИЙ (Украинская народная партия), директор «Ровнооблволдоканала» Владимир ХОМКО, бывший гендиректор ОАО «Ровноазот» Виктор КОЛЕСНИК, начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства Юрий СОБЧУК.