Генсек ООН: нападения на больницы и медперсонал в Сирии должны быть квалифицированы как военные преступления

Как сообщает Центр новостей ООН, об этом он заявил на заседании Совета безопасности организации, посвященном оказанию медицинской помощи в условиях вооруженных конфликтов.

«Этим утром мы получили сообщения об обстреле еще двух больниц в Алеппо. Давайте говорить прямо: те, кто применяет такое смертоносное оружие, прекрасно знают, что они делают. Они знают, что совершают военные преступления», - заявил Пан Ги Мун.

Глава ООН отметил, что 95% процентов медработников, которые работали в Алеппо до начала конфликта в Сирии, бежали, были арестованы или убиты.

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Пан Ги Мун также рассказал о нападениях на больницы в Йемене и напомнил о недавнем трагическом инциденте в Пакистане.

Генеральный секретарь ООН потребовал прекратить нападения на больницы, пациентов и медперсонал в странах, охваченных конфликтами, и не допускать безнаказанности за такие деяния, которые, по его словам, можно квалифицировать как военные преступления.

Пан Ги Мун напомнил о резолюции Совета безопасности о мерах по предотвращению актов насилия, нападений и угроз в отношении в раненых и больных, медицинского и гуманитарного персонала.

Перед членами Совета с брифингом выступили президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер и президент международной организации «Врачи без границ» Джоан Лю.

Лю заявила, что в последние дни «безжалостные нападения» в Алеппо совершают российские и сирийские силы. Она добавила, что при этом из города невозможно эвакуировать раненых, а улицы усеяны трупами.

Лю также привлекла внимание к обстрелам больниц в Йемене, которые совершаются вооруженными силами коалиции под руководством Саудовской Аравии.