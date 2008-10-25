Луценко запретил гаишникам носить с собой деньги

В связи со вступлением в силу закона о повышения безопасности дорожного движения работники Госавтоинспекции будут работать по новым принципам.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, 24 октября в Ивано-Франковской области министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО принял участие в рабочем совещании руководства Департамента ГАИ МВД Украины и руководителей подразделений ГАИ региональных управлений внутренних дел. На совещании обсуждались вопросы будущей деятельности подразделений Госавтоинспекции по обеспечению безопасности дорожного движения после того как вступают в законную силу изменения к законодательству об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения. Министр отметил, что предпринятые с начала этого года дополнительные меры для наведения порядка на автомагистралях государства были необходимыми и полезными для общества.

“Мы дали хороший результат, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО. - С начала года на автодорогах погибли на 1300 граждан меньше, чем в прошлом году, имеем уменьшение количества раненых на 10 тысяч человек. Хочу поблагодарить работников ГАИ за эту работу - она является ощутимой”.

Ю.ЛУЦЕНКО объявил приказ МВД Украины о внедрении новых условий и принципов службы в Госавтоинспекции. Работникам ГАИ, которые будут работать на маршрутах, запрещено иметь при себе любую валюту и не больше 100 грн. Предусмотрена суровая ответственность за повреждение приборов видеофиксации правонарушений, а также за работу в местах или отрезках дороги, не указанных в маршруте патрулирования.

По словам министра, главная задача работников ГАИ - за два-три следующих месяца довести жесткость нового закона до каждого правонарушителя, независимо от его статуса или должности.

“Все одинаково должны отвечать за нарушение правил дорожного движения. Это ключ к поддержке населением наших действий, изменения имиджа милиции. За последний месяц после принятия изменений к закону практически в каждом регионе Украины отмечается снижение количества нарушений правил дорожного движения и, соответственно, уменьшение их трагических последствий. Я думаю, что люди психологически готовы к возобновлению дисциплины на дорогах”, - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, в идеале работник ГАИ в дальнейшем должен заниматься исключительно видеофиксацией нарушений без остановки транспортных средств. Поэтому он поставил задачу перед работниками региональных подразделений ГАИ максимально обеспечить наряды видеотехникой, которая будет фиксировать правонарушения.

За месяц до того, как работники ГАИ начнут работать в условиях действия нового законодательства, Департамент ГАИ МВД Украины начал осуществлять ряд мероприятий организационного, методического, учебного характера с подготовки работников до несения службы. Минимизировать нарушение законности и служебной дисциплины среди личного состава будет не только руководство ГАИ, но и служба внутренней безопасности.

Как сообщал УНИАН, 14 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон Украины №586–VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения», которым существенно усилено наказание за нарушение правил дорожного движения. Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.