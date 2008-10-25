Пенсионный фонд предостерегает должников от ссылок на кризис

Председатель Пенсионного фонда Украины Алексей ЗАРУДНЫЙ предостерегает некоторые регионы от попыток «списать» невыполнение бюджета ПФУ и пенсионные недоимки на мировой финансово-экономический кризис.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая вчера на заседании коллегии Главного управления ПФУ Украины в Севастополе, А.ЗАРУДНЫЙ отметил, что «к сожалению, в некоторых регионах наметились такие негативные моменты, где идет невыполнение бюджета, где есть должники, там, они все начинают «списывать» на кризис».

В то же время, как считает председатель ПФУ, «надо провести объективный анализ: где у нас есть причины по недоимке, где это, действительно, связано с кризисом, а где «под марку» кризиса, под этот шумок пытаются уйти от платежей в ПФУ, уйти от своих обязательств». По мнению А.ЗАРУДНОГО, «здесь должна быть абсолютно четка позиция, поскольку не такой уж у нас кризис, не такая уж у нас сложная ситуация. Есть отдельные моменты, но это не сплошь и рядом».

По информации председателя ПФУ, «если фонд оплаты труда планировался до конца года 320 млрд. грн., то сегодня, по прогнозам, мы видим, что мы выходим порядка где-то только на 300 млрд. грн. То есть, ситуация достаточно сложная. Не стоит все показывать в радужных тонах, но, безусловно, не стоит сгущать краски, не такая уж ситуация сегодня страшная, и я думаю, мы можем вполне с ней справиться». В то же время, как добавил А.ЗАРУДНЫЙ, «сегодня мы, к сожалению, не можем сказать точно, когда и как мы будем повышать пенсии в следующем году, вероятно, я вам откровенно скажу, это не будет буквально с января, за исключением повышения по прожиточному минимуму, но, как только стабилизируется ситуация, в течение года, я думаю, все-таки это повышение состоится».

По утверждению председателя ПФУ, «сегодня полностью выполняются все обязательства перед пенсионерами». Как сказал он, «мы практически завершили финансирование октября, и, несмотря на все трудности, в отведенные сроки будем осуществлять финансирование пенсии и в ноябре, и в декабре, и, несмотря на все трудности с выполнением плана, с наполнением бюджета, все будет профинансировано, будет выполнено, и хотелось бы, чтобы наши пенсионеры чувствовали себя нормально, спокойно, стабильно, чтобы не нагнеталась искусственно обстановка».