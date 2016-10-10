Сущенко могут обменять на задержанного российского шпиона - адвокат

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Я считаю, что обмен возможен... Для спецслужб важно не столько гражданство, сколько польза и необходимость того или иного шпиона или агента. Поэтому, на мой взгляд, этот схваченный СБУ шпион может стать материалом для обмена Сущенко", - сказал Полозов.

Он напомнил, что Россия почти всегда не спешит с допуском консула к тому или иному политзаключенному. В частности, к Надежде Савченко в свое время украинского консула также не пускали неделю.

Полозов сообщил, что на сегодня адвокат журналиста Марк Фейгин находится в СИЗО "Лефортово", где планирует встретиться с Сущенко.

"Попасть к подзащитному в "Лефортово" является большой проблемой. Там существуют специальные технологии, которые отличаются от других СИЗО. "Лефортово" не подчиняется московскому управлению службы исполнения наказаний, а подчиняется непосредственно федеральной службе. Они установили свои правила, которые никто понять не может", - сказал Полозов.

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Он рассказал, что в этом СИЗО у всех адвокатов забирают удостоверение, а потом сами решают, кого пустить, а кого не пускать к подзащитным.

"В "Лефортово" содержится большое количество людей, которые интересуют ФСБ, так называемые "статусные" уголовные дела, и, на мой взгляд, это искусственное ограничение права на посещение консулом или встречу с адвокатом. Но власть не хочет на это влиять", – сказал Полозов.

В то же время, отвечая на вопрос относительно перспектив дела Сущенко, он сказал, что в делах, которые связаны с преследованием украинских политических заключенных на территории России или в Крыму, суда нет вообще как института.

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"Есть люди в мантиях, которые выполняют заблаговременно установленный заказ, поэтому, на мой взгляд, если мы говорим про какие-то юридические перспективы, то мы лукавим", – добавил правозащитник.

По его мнению, дело Сущенко должно получить максимальный медийный резонанс.

"Единственный способ освободить – международное давление на руководство РФ, потому что изнутри давить нет смысла", - считает Полозов.