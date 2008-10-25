Конференция в Донецке посвящена молодежи и украинской государственности

24 октября в Донецке начала работу VI Международная конференция «Молодежь и государство».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, цели конференции направлены на осознание молодежью идеи украинской государственности; привлечение внимания государства к острым социально-экономическим проблемам молодежи; определение роли и места молодого поколения в становлении и развитии новой исторической реальности в ХХІ веке и ее причастности к укреплению государственности; распространение идей евроинтеграции в молодежной среде и повышении интереса молодежи к участию в управлении государством.

В конференции принимают участие студенты, аспиранты и преподаватели высших учебных заведений, представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, общественных организаций из различных областей Украины, а также России, Беларуси, Молдовы, Грузии и США.

В рамках конференции будут работать несколько секций, в частности, по роли молодежи в развитии местного самоуправления, проблемам духовного и физического развития молодежи и прочие.

Конференция будет работать два дня - в Донецке и Святогорске.

По итогам конференции будет издан сборник статей, в котором будут размещены практические рекомендации.